رئيس المجلس الرئاسي يصل بروكسل في زيارة رسمية لبحث الدعم الأوروبي لليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء ومعه عضو المجلس فرج البحسني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة رسمية.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ"، فإن الرئيس العليمي يجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين في مملكة بلجيكا، والاتحاد الأوروبي.



وكان في استقبال رئيس المجلس الرئاسي، والوفد المرافق له لدى في مطار بروكسل العسكري، رئيس مراسم القاعدة الجوية الكولونيل جوشيل دينيس، وسفير اليمن لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى، وأعضاء السفارة.



ويتضمن برنامج الزيارة الرئاسية مباحثات قمة مع ملك بلجيكا فيليب ليوبولد، تتركز حول العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الوطنية، والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والممثل الأعلى للاتحاد نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل، والمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا اوربيلين، وعدد آخر من المسؤولين الأوروبيين.



وسيجري خلال اللقاءات مباحثات حول المستجدات اليمنية، والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية الإرهابية وداعميها الإيرانيين، على التعاطي الجاد مع جهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار، وبناء دولة عصرية تحترم الحقوق والحريات.



ومن المقرر أن تشمل زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي يرافقه فيها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، العاصمة الألمانية برلين ايضا.

