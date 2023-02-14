الجيش اليمني يعلن إحباط هجمات لمليشيات الحوثي الإرهابية في عدة جبهات بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إحباط هجمات لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا، في عدة جبهات بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وأفاد موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني، أن مجاميع من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، هاجمت مواقع في جبهة "الصرمين، شرق مدنية تعز.



كما امتدت المواجهات إلى محيط جبل "هان" ووادي "حذران" وأطراف المطار القديم، ومنطقة "غراب"، غرب المدينة، و"عصيفرة"، والدفاع الجوي شمالا.



وأكد المصدر العسكري، أن قوات الجيش تصدت للهجمات الحوثية الإرهابية، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.



كما استهدفت مدفعية الجيش، تحركات لمليشيات الحوثي الإرهابية، أثناء محاولة عناصرها، إنشاء خنادق وتحصينات، في الجبهة الشرقية وفي جبهة الضباب، وفق المصدر.



ومنذ أيام تشهد مختلف جبهات تعز مواجهات بين قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى.

