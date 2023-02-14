كيف ساعدت الأخطاء الإملائية في كشف تورط إيران بشحنات أسلحة غير مشروعة للحوثيين في اليمن؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت الحكومة البريطانية أن خطأ مطبعيًا في كتابة كلمة "هولندا"، ساعد في كشف شحنات الأسلحة الإيرانية غير المشروعة إلى اليمن.



حيث كُتبت الكلمة "Nether1ands" على جزء من محرك صاروخي، فيما يعتقد مسؤولو الدفاع أنه محاولة خرقاء من جانب إيران للتظاهر بأن المكون هولندي المصدر.



كما أن كلمة "نسخة/version" احتوت خطأ في الهجاء حيث كتبت "Verslon" في أحد أجزاء الصواريخ التي استولت عليها البحرية الملكية البريطانية العام الماضي.



في خطأ فادح آخر واضح، فشلت إيران في حذف سجلات الرحلات من طائرة بدون طيار في طريقها إلى اليمن - مما يدل على أنها أجرت 22 رحلة تجريبية في أراضي تابعة للحرس الثوري الإيراني.





وعلى الرغم من أن الطائرة بدون طيار ليس لها قيمة عسكرية كبيرة في حد ذاتها، إلا أن شحنها بأجزاء صاروخية يشير إلى وجود صلة إيرانية بالشحنة بأكملها.



وتم إطلاع مسؤولي الدفاع في الشرق الأوسط شخصيا على المضبوطات من قبل قائد القوات المسلحة البريطانية، الأدميرال السير توني راداكين. حيث تم تسليم النتائج إلى الأمم المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه لنشر تقرير عن الانتهاكات الإيرانية المزعومة لحظر الأسلحة المفروض على اليمن.



وقد تم اكتشاف الأخطاء الإيرانية الظاهرة بعد نقل المواد المضبوطة إلى المملكة المتحدة لتفتيشها. ويُعتقد أن إيران حاولت التستر على إمداداتها من الأسلحة للحوثيين من خلال صنع معدات يبدو أنها تأتي من الغرب.



كما يبدو أن محرك صاروخ كروز الأرضي تم تصميمه على غرار تصميم تشيكي يسمى TJ100 لكن الجودة واللمسات النهائية تشير إلى أنه مجرد نسخة.



وقد تم تحديده على أنه جزء من صاروخ حوثي بسبب الصور التي نشرها المتمردون الحوثيون أنفسهم لإظهار قدراتهم العسكرية. كما تم العثور على سلاح آخر، يسمى صاروخ358 أرض-جو، مقسمًا إلى مكونات كان الحوثيون يعيدون بناءها.

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ويستخدم الحوثيون الصاروخ لمهاجمة طائرات بدون طيار أو طائرات هليكوبتر، ويشبه الصاروخ المتسكع الذي يمكن أن يجوب منطقة بحث للعثور على هدف.



كذلك، كانت جودة اللحام دون المستوى المطلوب، وكانت هناك أوجه تشابه بين الصواريخ والأسلحة التي تم العثور عليها في الغارات الأمريكية السابقة.



لكن أكبر هدية كانت لوحة الدوائر في المحرك التي ادعت أنها صنعت في "The Nether1ands". إذ يعتقد مسؤولو الدفاع البريطانيون أن هذا كان من عمل أشخاص ليسوا على دراية بالأبجدية اللاتينية في محاولة لتقليد منتج هولندي.



وقد احتوت الأسلحة المضبوطة أيضًا على أجزاء تم شراؤها بشكل شرعي من شركات غربية، مثل محرك فرنسي في صاروخ 358. كما كانت الطائرة بدون طيار التي تم اختبارها في أراضي الحرس الثوري الإيراني متاحة تجاريا من الصين.



ومع ذلك، تعتقد بريطانيا أن إيران تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة حتى تتمكن من تجنب العقوبات عند حيازتها للأسلحة.





وقال وزير الدفاع بن والاس، إن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم القانون الدولي وستواصل مواجهة النشاط الإيراني الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويهدد السلام في جميع أنحاء العالم".



ولهذا السبب لدينا انتشار دائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج، ونقوم بعمليات أمنية بحرية حيوية ونعمل لدعم سلام دائم في اليمن.



على الرغم من عملية المصادرة في العام الماضي والغارات المماثلة التي شنتها الولايات المتحدة، يُعتقد أن طريق الأسلحة إلى اليمن مستمر، بالإضافة إلى تهريب المخدرات.

المصدر : WORLD