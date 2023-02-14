شكرا لبحثكم عن خبر جامعتي عدن وأرخبيل سقطرى توقعان مذكرة تعاون مشترك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وقعت جامعة عدن، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور، الخضر ناصر لصور، وجامعة أرخبيل سقطرى، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور، نديم حسن العزيبي، اليوم الثلاثاء، في نيابة شؤون الطلاب، اتفاقية تعاون علمي لتوسيع آفاق المعرفة وتنشيط التبادل والتواصل في كل ما ينعكس إيجابًا بين الجانبين.

وفي المستهل، رحب الدكتور لصور، برئيس جامعة أرخبيل سقطرى.. مشيدًا بمثل هكذا اتفاقيات تعكس روح التعاون العلمي المشترك بين جامعة عدن وكافة الجامعات اليمنية الحديثة في مجالات العلم والثقافة والحضارة.

وأكد رئيس الجامعة، وقوفه الى جانب قيادة جامعة الأرخبيل وتقديم كافة الدعم في العديد من مجالات التعاون العلمي والأكاديمي والاداري، بما يعزز من عملية تطوير المخرجات في العديد من التخصصات العلمية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة الارخبيل عن شكره لرئاسة جامعة عدن على حفاوة الاستقبال والاهتمام في تسريع التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة.

وتنص بنود الاتفاقية على اقامة العلاقات في القضايا ذات الصلة، وتبادل الزيارات للمسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية لالقاء المحاضرات والندوات وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، وعقد المؤتمرات العلمية والثقافية وورش العمل التي تتناول القضايا المشتركة، وتطوير مهارات الكوادر الادارية والفنية. بالاضافة إلى اعداد ونشر الدراسات والبحوث الرامية الى النهوض بالمستوى العلمي والمعرفي بما يواكب تطورات العصر.

حضر التوقيع، الدكتور، محمد عقيل العطاس، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور، عبدالكريم العزعزي، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور، هادي المنصوري، المستشار القانوني لرئيس الجامعة، الدكتور، مصطفى احمد صالح، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، الدكتور، صالح باسردة، مدير عام الشؤون القانونية، والاستاذ، نبراس منصور الشرمي، مدير عام الاعلام بالجامعة.