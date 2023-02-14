شكرا لبحثكم عن خبر في حفل إشهار برنامج التطوع : الوزير البكري يؤكد اهتمام القيادة والحكومة بالشباب لبناءالوطن واشاعة السلام . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

قال معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ / نائف صالح البكري ،إن وزارته حريصة على دعم وتشجيع كل البرامج والمبادرات والانشطة الشبابية المختلفة والمتنوعة في كل ربوع الوطن الحبيب، والتي من شأنها تعزيز قدرات الشباب ورفع كفاءتهم العلمية والمعرفية والمهنية المختلفة بما يمكنهم من الاسهام الفاعل في بناء اليمن الجديد ،يمن المحبة والاخاء والسلام.

جاء ذلك في كلمته التوجيهية الهامة التي القاها خلال تدشينه اليوم الثلاثاء، في قاعة مركز التدريب والتأهيل بالمدينة الرياضية بالعاصمة المؤقتة عدن، إشهار برنامج التطوع على هامش انعقاد مؤتمر التنمية المستدامة، تحت شعار: (على قلب واحد اجمعين)، والذي تنفذه مبادرة ساعد للتنمية المستدامة بالشراكة مع مؤسسة أيادي العطاء التنموية وغرفة التجارة والصناعة حضرموت.

وأكد معالي الوزير نايف البكري؛ أن "تمكين الشباب والشابات أولوية بالنسبة لقيادة الوزارة، من أجل مساعدتهم لخوض معترك الحياة والمساهمة في النهوض بالعمل المؤسسي في البلاد".

واضاف؛ "نسعى إلى خلق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص والجهات المعنية لخلق وعي جديد للشباب متسلحا بالعلم والثقافة والحوار".

واضاف قائلا:، إن اليمن تمتلك منجما شبابيا يعول عليهم بناء حاضر ومستقبل الوطن ، وان قيادة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي؛ ورئيس الحكومة د. معين عبدالملك؛ تولي الشباب اهتماما كبيرا، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيرا إلى أن ما تبذله الوزارة وقيادتها من جهد في ترجمة وتجسيد هذا الاهتمام؛ يتأكد بتواجد أكثر من 90% من الشباب ضمن طاقم الوزارة".

وشدد الوزير البكري، على " أهمية الدور الكبير للشباب باعتبارهم الحصن الحصين للوطن و عماد نهضة الأمم والمجتمعات، والأكثر قدرة على الابتكار والتطوير وأحداث التغيير والمساهمة الإيجابية في حل النزاعات، واشاعة المحبة والسلام الذي ننشده جميعا .

واستعرض وزير الشباب والرياضة جهود الوزارة في التاهيل والتدريب للشباب واستهداف اكثر من تسعة الاف شاب وشابة من جميع المحافظات بالتعاون مع المنظمات المانحة. مشيدا بجهود مبادرة ساعد للتنمية المستدامة ومؤسسة ايادي العطاء التنموية والغرفة التجارية والصناعية بحضرموت على انجاح اشهار برنامج التطوع ،متمنيا ان تحذو الغرف التجارية ببقية المحافظات حذو الغرفة الجارية بحضرموت في اقامة شراكة حقيقية لدعم الانشطة والمبادرات الشبابية .

.من جانبها، قالت رئيس مؤسسة ايادي العطاء التنموية، رينيا البغدادي، إن "هذه الشراكة لإنجاح برنامج التطوع ستسهم بشكل كبير في إنجاح مشاريع التطوع؛ مقدمة شكرها وتقديرها لمعالي الوزير نايف البكري على دعمه وتعاونه الدائم مع الشباب .

و قال رئيس مبادرة ساعد للتنمية المستدامة عمر محمد الجيلاني: "عندما أطلقنا اسثمارة التطوع الإلكترونية لم نكن نتوقع هذا التجاوب من الشباب في مختلف المحافظات، ما جعل الجميع حريص على مواصلة العمل التطوعي وانجاحه".

وتابع؛ "كان لتفاعل وتجاوب معالي الوزير نايف البكري الأثر الأكبر في مواصلة اعمال برامج التطوع هذه وتوسعة رقعتها لتشمل كل المحافظات المحررة".

واضاف:" في إطار هذا النهج وانطلاقاً في رغبتنا في تنويع أنشطة البرنامج الذي يؤدي إلى خلق جيل من الشباب يتمتع بمختلف الخبرات التي يحتاج إليها المجتمع نناشد الجميع للاهتمام بكل تطلعات الشباب وطموحاته.

وعلى نفس الصعيد اعتبر القائم بأعمال مدير غرفة التجارة والصناعة بحضرموت مجدي بو عابس، "إن برنامج التطوع الذي انطلق من محافظة حضرموت يعد مرتكزا جديدًا للعمل في مجال التطوع، ويتزامن مع مع العام الجديد 2023، للعمل معًا نحو بناء آلية مشتركة لتفعيل العمل التطوعي في بلادنا، كونه نقطة مهمة في تعزيز اقتصاد البلدان".

حضر الفعالية عدد من مدراء للعموم.بديوان.عام.وزارة الشباب والرياضة وممثلو المنظمات والمبادرات الشبابية ،واخرون .