شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجهاز المركزي للإحصاء يبحث مع الممثل القطري لـ (OCHA) تعزيز التعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحثت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل القطري لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) سجاد محمد ساجد، ونائبه سعيد حرسي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية.

الجهاز المركزي للإحصاء يبحث مع الممثل القطري لـ (OCHA) تعزيز التعاون

واستعرضت الدكتورة صفاء، آلية عمل الجهاز والدور الإستراتيجي الذي يقوم به، واطر التعاون المشترك في البيانات والأنشطة، والتحديات والصعوبات التي تواجهه والمعالجات المناسبة..متطلعة إلى إمكانية تقديم الدعم لاجراء الحصر الشامل للسكان والمساكن والمنشآت في اليمن باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية وحشد الموارد والتخطيط على ضوئها للبلد.

من جانبه، أكد المسؤول الأممي على اهمية التنسيق المشترك مع الجهاز المركزي للاحصاء ومساعدته لتجاوز الصعوبات التي تعترض عمله من خلال استمرار الدعم لتحسين قدرته وتطوير أداءه..لافتًا إلى أهمية بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين وتوطين العمل الإنساني ودعم الجهاز وبناء قدرات طاقمه.