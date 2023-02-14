شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بعدن يناقش استكمال إجراءات مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع في عدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت لجنة تسيير وحدة إدارة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيًا، اليوم،في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، لمناقشة استكمال إجراءات مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع في عدد من المحافظات.

اجتماع بعدن يناقش استكمال إجراءات مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع في عدد من المحافظات

وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم العالي والفني عبدربه غانم المحولي، إلى متابعة عملية تجهيز وتأثيث عدد 12 معهد فني ومهني وتقني في مختلف المحافظات بدعم من الصندوق السعودي للتنمية، واستكمال إجراءات مشروع المنحة الكويتية لتشييد كلية مجتمع سمو الشيخ صباح الأحمد في محافظة ارخبيل سقطرى.

وأكد الوزير الوصابي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المطلوبة والمتخذة بتنفيذ التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة للمشاريع الخاصة بكليات المجتمع والمعاهد الفنية ضمن المعايير المطلوبة، والعمل المشترك في خلق الشراكات المحلية والدولية لتجهيز المشاريع التطويرية للعملية التعليمية التي تساهم في تطوير المخرجات التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات والمجالات.

