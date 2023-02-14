تعز.. مقتل طفل جراء طلق ناري راجع

المنامة - ياسر ابراهيم - أودى طلق ناري راجع بحياة طفل بمديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفل (نذير منصور مهيوب عبدالوهاب) قضى في وقت متأخر من مساء الاثنين، نتيجة طلق ناري راجع في منطقة المنعم بجبل حبشي.



وتشكل ظاهرة إطلاق السكان للأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية معضلة كبيرة تواجه السلطات الأمنية رغم الحملات التوعوية والإجراءات العقابية التي فرضتها للحد منها.



يُشار إلى أن مئات المدنيين يسقطون سنويا ضحايا لظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي المنتشرة في عموم محافظات البلاد.

