للترويج لموقعها الاباحي .. الهاربة رهف القنون تتصدر تريند جوجل بطريقة مخيفة بعد ظهورها بدون ملابس داخلية

انت الان تتابع خبر للترويج لموقعها الاباحي .. رهف القنون تتصدر محركات البحث بطريقة مخيفة بعد ظهورها بدون ملابس داخلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دائما ما تشعل مواقع التواصل الاجتماعي الناشطة السعودية رهف القنون بإطلالاتها الجريئة ومحتواها الغريب من نوعه عبر حساباتها الشخصية.

مؤخرا تصدرت مواقع البحث بعد ظهورها برفقة حبيبها " الأجنبي " داخل إحدى غرف الفنادق معها، وحاولت تبرير الموقف بطريقة كوميدية لكنه ظهر بدون ملابس اثناء تصويرها " بث مباشر " عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

عادت اليوم لتتصدر مجددا مواقع البحث بشكل مخيف وتداول وسم بعنوان " رهف القنون بدون ملابسها الداخلية " محركات البحث بعدما نشرت صورها الأخيرة بإطلالة جريئة جدا ظهرت بدون ملابس داخلية وبات واضحا لدى المشاهد كما تفاعل الكثير من السعوديين على صورها وتعرضت لانتقادات لاذعة بحقها.

يذكر ان الناشطة السعودية رهف القنون ، اشتهرت منذ عدة سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تطبيق " السناب شات " و " الانستجرام " ويتابعها الكثير على حساباتها ،كما انها دائما تتطرق الى مواصيع جريئة ومثيرة للجدل حول " المرأة السعودية " وطريقة لباسها وثقافة المملكة العربية السعودية وتعرضت لانتقادات عدة من أهل بلادها، مطالبين بسحب الجنسية السعودية منها بسبب أفعالها المخلة بأخلاق " الفتاة السعودية " .