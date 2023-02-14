شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الاماراتي يستقبل رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، في مدينة دبي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التنسيق المشترك مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات للتعامل مع المستجدات الراهنة مع استمرار تعنت ورفض مليشيا الحوثي لمساعي الحل السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية.

كما تم مناقشة الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الوطنية وتهديد ممرات الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والامن والسلم الدوليين.

وفي مستهل اللقاء نقل رئيس الوزراء إلى الرئيس الاماراتي تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للموقف الاماراتي الثابت تجاه دعم أمن واستقرار اليمن.. مثمنا ما تبديه القيادة الإماراتية من حرص على دعم الحكومة ومسار الإصلاحات لتخفيف الوضع الإنساني القائم.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، الرئيس الاماراتي، على اخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، للحفاظ على استقرار الأوضاع الإنسانية في ظل التهديدات الحوثية للموانئ والمنشآت النفطية، وما افرزته من تحديات.. لافتا إلى جوانب الدعم المطلوبة من اشقاء وأصدقاء اليمن لدعم مسار الإصلاحات، وموقف الحكومة الثابت تجاه جهود السلام القائم على المرجعيات الثلاث.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأثر المتوقع للتفاهمات والاتفاقات اليمنية الإماراتية للشروع في تنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع حيوية، إضافة إلى دعم الامارات لتنفيذ مشروع سد حسان الاستراتيجي ومشروع انشاء محطة كهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات ودعم البنك المركزي اليمني.. مشيرا إلى الدور الذي يمكن ان تقوم به الامارات لإسناد جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية.

بدوره جدد الرئيس الاماراتي، التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره.. منوها بما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل مع الظروف الصعبة والاستثنائية.. موجها باستمرار قنوات التواصل مع الحكومة اليمنية لتحديد أولويات الدعم والاستجابة المطلوبة للتحديات الاقتصادية والإنسانية.

حضر اللقاء من الجانب اليمني، مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي، ومن الجانب الاماراتي نائب رئيس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش، ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة ديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون، وسفير الامارات لدى اليمن محمد الزعابي.