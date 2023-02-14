شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولة تخريبية لأحد أنابيب النفط الخام في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، الاثنين، محاولة تخريب متعمدة تستهدف أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء التصدير النفطي جنوب شرق المحافظة.

ونقل الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية، "درع الجنوب"، عن مصدر أمني في القوات اليمنية المشتركة، أن القوات الأمنية تلقّت بلاغًا من مواطنين، يفيد بقيام عناصر مجهولة بأعمال حفر على أنبوب نقل النفط الخام بالشريط الصحراوي بمديرية ميفعة، بمحافظة شبوة.

وبحسب المصدر، فإن العناصر التخريبية تمكّنت من الفرار قبل وصول القوات الأمنية إلى موقع التخريب.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هويات العناصر التخريبية بعد اتخاذها إجراءات البحث والتحري، وأن عملية ملاحقتهم جارية.

وشدد نائب قائد العمليات المشتركة، بمحافظة شبوة، المقدم أصيل بن رشيد، على عدم التهاون أمام العصابات والعناصر التخريبية، والضرب بيد من حديد كل من يحاول ترويع الآمنين أو الإضرار بالمكتسبات الوطنية السيادية، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية.

وخلال الأعوام الأخيرة، تعرّضت أنابيب تصدير النفط الخام والغاز المسال المؤدية إلى ميناء "النشيمة" النفطي بمديرية رضوم، جنوبي محافظة شبوة، للعشرات من العمليات التخريبية من قبل مجهولين، أدت إلى تراجع الكميات المصدّرة من النفط الخام والغاز المسال من اليمن.

وشنّت مليشيات الحوثيين، أواخر العام الماضي، هجمات متعددة على موانئ تصدير النفط الخام اليمني الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في ميناء "الضبة" بمحافظة حضرموت، وميناءي "النشيمة" و"قنا" بمحافظة شبوة، جنوبي البلاد.