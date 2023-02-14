مسلحون من أبناء "الصبيحة" يختطفون شيخًا قبليًا من "ردفان" في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف مسلحون قبليون ينتمون لقبائل الصبيحة، الإثنين، شيخًا قبليًا ينتمي لقبائل ردفان؛ وذلك خلال تواجده بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين قبليين على متن خمس سيارات دفع رباعي اعترضوا طريق الشيخ عبدالله محسن الضنمبري، قرب سوق الكراع لبيع القات، بمديرية دارسعد شمالي عدن.

وأكدت المصادر، أن المسلحين اقتادوا الشيخ إلى مناطق الصبيحة في محافظة لحج، دون أن تعترضهم أيًا من حواجز تفتيش مليشيا المجلس الانتقالي؛ خشية الصدام المسلح معهم.

وأشارت إلى أن واقعة الاختطاف أثارت ردود أفعال واسعة في مديريات ردفان بمحافظة لحج، وسط محاولات بدأتها شخصيات اجتماعية للتهدئة.

وبينت المصادر، أن اختطاف الضنمبري تمّ من قبل مسلحين يتبعون "عبدالهادي الصبيحي"؛ وذلك إثر خلافات شخصية لم تعرف تفاصيلها.

ولم تتحرك السلطة المحلية في محافظة لحج للتدخل في الواقعة التي تهدد بصدام مسلح بين قبائل ردفان والصبيحة وهما من كبريات القبائل بالمحافظات الجنوبية.