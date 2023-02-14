صنعاء.. مليشيا الحوثي تستحدث نقطة بالصباحة لمنع النساء من السفر

المنامة - ياسر ابراهيم - استحدثت مليشيا الحوثي الإرهابية، نقطة تفتيش في منطقة "عصر"، بالقرب من معسكر الصباحة، غربي صنعاء، وذلك لتفتيش النساء ومنعنهن من السفر إلاّ بمحرم.



ويأتي استحداث النقطة، بعد قرار حوثي غير معلن، بفرض ما تسميه "المحرم" على مختلف شؤون المرأة، سواء في تنقلاتها اليومية، أو سفرها بين المحافظات، أو في اتجاه الخارج.

وأكد مواطنون تعرض قريباتهم للتفتيش والمضايقة في هذه النقطة المستحدثة وفقا لما نقله مركز العاصمة الإعلامي.



وأشارت الشكاوى إلى أن نساء تم إرجاعهن من النقطة، ولم يسافرن، كما تعرضن للتفتيش المهين لهن.



وأوضح المواطنون في حديثهم أن القائمين على النقطة مصرين على هذا الإجراء، وقالوا لهم بالحرف الواحد "لن تخرج النساء إلا بمحارم، كما أننا سنلزمهن بعدم الخروج من بيوتهن إلا بمحرم".



ويذكر أن المليشيا زادت من قيودها وإرهابها بحق النساء في صنعاء ومناطق سيطرتها، حيث باتت تمنع النساء من حرية الانتقال والتعبير، والعمل في مهن عدة إلا بمحرم.



ومؤخراً قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها إن استمرار تلك الانتهاكات تسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد.



وكشفت أن الخبراء الحقوقيين، التابعين للأمم المتحدة، خاطبوا المليشيا الحوثية، في رسالة أخيرة بضرورة إنهاء القيود على النساء والفتيات في اليمن، مشيرة إلى أن المليشيا زادت من قيودها على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014.

