شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "القوات المشتركة" تحذر من تحركات حوثية ضد الملاحة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت القوات المشتركة من تحركات لمليشيات الحوثي تستهدف الملاحة الدولية انطلاقا من مناطق الحديدة المطلة على سواحل البحر الأحمر.

وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على حفر قناتين بحريتين في ساحل البحر الأحمر جنوبي الحديدة، ضمن مخططاتها الرامية لاستهداف الملاحة الدولية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن المليشيات الحوثية حفرت قناتين بطول 210 أمتار وعرض 20 مترًا وعمق 10 أمتار في ساحل مديرية التحيتا؛ الأولى من البحر إلى وسط المزارع الكثيفة في منطقة الفازة الاستراتيجية، والثانية إلى وسط مزارع منطقة المجلس.

وأوضحت القوات المشتركة أن إنشاء القناتين هدفه استخدام الزوارق الصغيرة في تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر؛ مستغلة القدرة على التخفي والتمويه التي توفرها كثافة مزارع النخيل.

وعلى صعيد متصل، دشنت المقاومة الوطنية، الإثنين، العام التدريبي الجديد بحفل تخريج دفعات جديدة لوحدات جديدة من قوات المشاة والبحرية.

وقدمت القوات الجديدة عرضًا عسكريًا بحضور مستشار قائد المقاومة الوطنية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وأكد القوسي أن الخريجين يشكلون رافدًا قويًا للمقاومة الوطنية والقوات المشتركة والقوى الوطنية بشكل عام، في سياق المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته مليشيات الحوثي.

ونوه بأن "ذلك يأتي في سياق استراتيجية بناء القوة النوعية اللازمة للمعركة الوطنية وفق الأسس المعتمدة في بناء الجيوش النظامية، والتي اختطها مؤسس وقائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، منذ اللحظات الأولى لتأسيس هذه القوات النوعية.

وأكد القوسي أن هذه القوات حققت إنجازات عسكرية كبيرة في جبهات المواجهة مع مليشيات الحوثي إلى جانب بقية تشكيلات القوات المشتركة، وسيكون لها دور بارز في استكمال المعركة الوطنية لاستعادة الدولة والدفاع عن الثوابت الوطنية والأمن القومي ومواجهة الإرهاب.