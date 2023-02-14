بريطانيا تقدم أدلة تورط إيران بإمداد الحوثيين بالسلاح.. هل هناك تنسيق أوروبي أمريكي للضغط على طهران باليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الصحافة الأمريكية، أن مصادرة شحنات الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى الحوثيين خلال الفترة الماضية تأتي في سياق "جهد أمريكي -أوروبي منسق يهدف إلى الضغط على إيران وإفشال خططها التدميرية في المنطقة".



وقالت بريطانيا إنها قدمت لأول مرة أدلة على أن إيران تزود المتمردين الحوثيين بأسلحة متطورة في اليمن، بعد العثور على صور للاختبارات التي أجريت في مقر الحرس الثوري في طهران، داخل قرص صلب لطائرة بدون طيار ضبطتها البحرية الملكية البريطانية.



ووفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس «AP»، فإن أفراد من السفينة البريطانية (HMS (Montrose صادرو طائرة بدون طيار مع شحنة من الصواريخ وأجزاء الصواريخ في فبراير من العام الماضي عندما أوقفوا وفتشوا عددًا من الزوارق السريعة الحركة في خليج عمان.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الإثنين، في لندن "إن الأسلحة والأدلة الأخرى قدمت إلى الأمم المتحدة على أنها تربط إيران بانتهاكات قرارات مجلس الأمن التي تمنع شحنات الأسلحة إلى الحوثيين".



وقال مسؤول بالوزارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع سياسة الوزارة "هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من تقديم أدلة إلى الأمم المتحدة تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتوريد هذه الأسلحة".



وأفادت الوزارة "إن المروحية الرباعية التجارية التي استولت عليها البحرية الملكية مصممة للرحلات الاستطلاعية".



وتمكن المحققون من فك تشفير البيانات الموجودة على الذاكرة الداخلية للطائرة، والتي لم يتم مسحها. وقالت الوزارة إن ذلك هو المكان الذي اكتشفوا فيه سجلات 22 رحلة تجريبية أجريت في مقر قيادة الفضاء الجوي للحرس الثوري في غرب طهران.



وكانت الطائرة بدون طيار ضمن نفس شحنة عدد من صواريخ أرض - جو ومكونات لصواريخ كروز الهجومية الأرضية من المشروع الإيراني 351.



يضيف هذا الاكتشاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على التدخل الإيراني في الصراع في اليمن، والذي ولّد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.



وتتبعت دول غربية وخبراء من الأمم المتحدة وآخرون أسلحة الحوثيين التي تتراوح بين مناظير الرؤية الليلية والبنادق والصواريخ عائدة إلى طهران.



وفي الآونة الأخيرة، استولت القوات البحرية الفرنسية في خليج عمان في يناير على آلاف البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والصواريخ المضادة للدبابات القادمة من إيران والمتجهة إلى الحوثيين.





وفي نوفمبر الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية أنها عثرت على 70 طناً من مكون وقود الصواريخ مخبأة بين أكياس الأسمدة على متن سفينة تبحر إلى اليمن قادمة من إيران.



وقال طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، "مرة أخرى تم الكشف عن نشر النظام الإيراني المتهور للأسلحة ونشاطه المزعزع للاستقرار في المنطقة".



وأضاف: "أدى الدعم العسكري الإيراني المستمر للحوثيين والانتهاك المستمر لحظر الأسلحة إلى تأجيج المزيد من الصراع وتقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة".



جهد أوروبي - أمريكي منسق

ووفق تقرير لصحيفة «INSIDER» الأمريكية، "فإن الجيوش الغربية دأبت بشكل منتظم على مداهمة الزوارق التي تحاول تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، حيث استولت على كميات هائلة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة".



ويقول خبراء في الشرق الأوسط وإيران إن عمليات الضبط هي جهد منسق يهدف إلى الضغط على إيران وإفشال خططها الخبيثة في المنطقة.



وخلال الأشهر القليلة الماضية، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن سلسلة من الهجمات التي نفذتها القوات الأمريكية أو القوات الشريكة على قوارب، غالبًا ما كانت سفن صيد مهجورة، تسير على طول الطرق التي تم استخدامها تاريخيًا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني من إيران إلى المتمردين الحوثيين المنخرطين في حرب أهلية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية هذا الشهر إنها دعمت "القوات البحرية الشريكة" خلال غارة في يناير كانون الثاني في خليج عمان. تم الاعتراض، الذي نفذته القوات الخاصة الفرنسية، على طول طرق التهريب التقليدية بين إيران واليمن وشهد الاستيلاء على أكثر من 3000 بندقية هجومية و578000 طلقة ذخيرة و23 صاروخًا موجهًا متقدمًا مضادًا للدبابات.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارة هي واحدة من أربع عمليات "اعتراض للشحن الغير مشروع " خلال الأشهر القليلة الماضية أسفرت عن ضبط أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة قبل أن تصل إلى اليمن. حيث تفرض الأمم المتحدة حاليًا حظرًا على الأسلحة التي تذهب إلى الحوثيين.



واستولت القوات الأمريكية في غارات سابقة على آلاف البنادق الهجومية من طراز AK-47 و "كمية هائلة" من المواد المتفجرة المستخدمة في وقود الصواريخ الباليستية. كما صادرت القوات البحرية البريطانية صواريخ أرض- جو ومحركات صواريخ كروز القادمة من إيران.





الأمر ليس مصادفة

على الرغم من أن هذه المداهمات ليست جديدة، فقد ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة حيث زادت الدول الغربية الضغط على طهران.



وقالت ميشيل غريزي، التي تبحث في السياسة مع التركيز على إيران في مؤسسة RAND، إن الولايات المتحدة وشركائها "كثفوا اعتراضهم للأسلحة الإيرانية، خاصة المتوجهة إلى اليمن، خلال السنوات القليلة الماضية على الأقل".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها منعت في عام 2021، تسعة ألف قطعة سلاح غير شرعية من الوصول إلى اليمن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 200 في المائة عن عدد الأسلحة المضبوطة في عام 2020.



لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنت هذه الغارات البحرية أيضًا مع رسائل غربية كبيرة ضد إيران. ومن الأمثلة على ذلك التدريبات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما من خصوم إيران الإقليميين الآخرين، بالإضافة إلى الضغط في الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.



وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط "بالنسبة لي هذه ليست صدفة، وأعتقد أن هذا جهد منسق" من قبل الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين".



وقال فاتانكا إن هذه الحملة "تتعلق بالضغط على إيران" لإجبار الحكومة على الانخراط في محادثات هادفة حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني التاريخي لعام 2015. وأضاف: "ليست محادثات من أجل مجرد المحادثات، وإنما المحادثات التي في الواقع تضغط على برنامج إيران النووي".



يهدف الاتفاق، المسمى أيضًا خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، إلى تقييد قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية. وقد سحب الرئيس السابق دونالد ترامب، بشكل مثير للجدل، الولايات المتحدة من الصفقة في 2018 وحاول ممارسة "الضغط الأقصى" لإجبار إيران على صفقة أكثر صرامة تنطوي على ضغط عسكري وعقوبات اقتصادية قاسية.



لم ينجح ذلك، وكانت إيران تتخذ ببطء خطوات تنتهك الاتفاقية - مثل زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم - حيث يحاول القادة الأوروبيون إحياء الصفقة، وتعرب إدارة بايدن عن انفتاحها على الدبلوماسية.





الغرب يريد "تشكيل الحسابات الإيرانية"



وقال فاتانكا، إنه بسبب مضي إيران نحو التطوير المحتمل لسلاح نووي، هناك حاجة ملحة للضغط على إيران في جميع المجالات، إذ تشمل الخيارات فرض المزيد من العقوبات والضغط لكبح النفوذ الإقليمي - مثل كبح عمليات نقل الأسلحة. حيث تدعم إيران العديد من الوكلاء الإقليميين بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن، مثل حزب الله اللبناني - الذي تعتبره وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية أجنبية.



وقال فاتانكا إن الغرب "يحاول تشكيل الحسابات الإيرانية من خلال الضغط على جبهات مختلفة - سواء اقتصادية أو في المنطقة في حالة الاستيلاء على الأسلحة".



وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن نقل الأسلحة عبر المياه الدولية له "تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وشركائها سيستمرون في الاستيلاء على المساعدات الفتاكة أينما توجهت.



وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأسطول الأمريكي الخامس، والقوات البحرية المشتركة، بعد عملية الاعتراض في يناير كانون الثاني أن الشحنات "جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من إيران".



ووفق الصحيفة الأمريكية: "يبقى أن نرى ما إذا كانت زيادة عمليات الضبط ستؤثر بالفعل على نفوذ إيران الإقليمي على المدى الطويل".



وقالت غريزي إنها لا تعتقد أن عمليات الحظر الأخيرة ستردع إيران أو أنها ستؤثر على علاقة إيران بالقوات الوكيلة لها في المنطقة.



وقالت: "ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية هو أن إيران قادرة حقًا على التكيف مع مجموعة من الجهود الغربية المصممة لمواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار"، مضيفة "إن طهران ماهرة جدًا في التحايل على أشياء مثل العقوبات وغيرها من الجهود التي تهدف إلى مواجهة نفوذها".



وأوضحت "أن أحد الأمثلة على ذلك هو أن إيران تمكنت من تضمين أجزاء ومكونات غربية الصنع داخل الطائرات القاتلة بدون طيار التي ترسلها إلى القوات الروسية، التي كانت تستخدمها لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".



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