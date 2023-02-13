بـ 10 ملايين يورو.. اتفاقية قطرية أوروبية لتمكين شباب اليمن اقتصادياً

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع الاتحاد الأوروبي مع مؤسسة "صلتك" القطرية، اليوم الاثنين، اتفاقية لدعم الشباب في اليمن اقتصادياً.



وبحسب بيان بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، فقد وقع الطرفان "اتفاقية جديدة بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب في اليمن".



وتشمل الاتفاقية التي تستمر 4 سنوات، بحسب البيان، توفير فرص عمل ومصادر دخل وإدماج مالي لأكثر من 40 ألف شاب وشابة، في مختلف محافظات اليمن، من خلال تمويل مشاريع الشباب، وتقديم خدمات بناء القدرات.



كما أشار البيان إلى أن "الشراكة الجديدة تستند على نجاح تنفيذ المشروع الأول الذي امتد لثلاث سنوات من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وصلتك وبنك الأمل (يمني)، والذي وفر أكثر من 30 ألف وظيفة وفرص اقتصادية للشباب في اليمن".



وأوضح البيان أن "الاتفاقية الجديدة ستركز على مبادئ الاقتصاد المستدام، والشمول المالي، وتوفير الخدمات المبتكرة من خلال الحلول الرقمية، وتمكين المرأة من خلال دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب".



ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات، نهاية 2014، وإسقاط الحكومة الشرعية حينها، وتدخلت السعودية في العام 2015 عسكرياً لدعمها.



وفي أبريل الماضي، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 25.5 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر من أصل 30 مليوناً من إجمالي السكان، جراء تداعيات الحرب في البلاد.

