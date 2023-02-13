رئيس الوزراء يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي

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يزيد بن سلمان - شبوة -

دبي- سبأنت

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

تناول اللقاء، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، واهمية العمل المشترك لتعزيز دور مؤسسات الدولة، وما يمكن ان يقدمه الصندوق من برامج لدعم جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسار الإصلاحات القائمة، لمعالجة التحديات الاقتصادية والمساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء بأن الحكومة حريصة على الشراكة مع الصندوق والشركاء الإقليميين والدوليين، وتقديم بيانات شفافة سواء من خلال التقارير او الاجتماعات الدورية يمكن البناء عليها للتقييم الصحيح للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وقدرات المؤسسات الوطنية على تجاوز التحديات والايفاء بالتزاماتها وتعزيز مصداقيتها على المستوى المحلي والدولي.. مشيدا بجوانب الدعم الفني الذي قدمها الصندوق في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات، واكد على ضرورة ان تكون هناك برامج خاصة تستوعب التحديات التي تمر بها الدول التي تشهد صراعات وتمكنها من استعادة الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التنمية.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة في العمل على تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة للمضي في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني والعملة المحلية وتعزيز الموارد العامة للدولة، وكذا الحرص على ترشيد الإنفاق والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.. لافتا الى التطورات على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي في ضوء المستجدات الراهنة والدور المعول على شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في دعم خطط وبرامج ومشاريع الحكومة.

من جانبها أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، عن تقديرها لما تبذله الحكومة اليمنية من جهود في مسار الإصلاحات، وادراكها للصعوبات والتحديات البالغة التي تواجه الحكومة في مختلف المجالات، وحرص الصندوق على تعزيز الشراكة مع الجانب الحكومي، والعمل من اجل ان تظل اليمن حاضرة كاولوية في اجندة المجتمع الدولي، مؤكدة العمل على تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لمساندة جهود الحكومة اليمنية لتجاوز التحديات والصعوبات القائمة.

حضر اللقاء وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة.