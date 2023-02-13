شكرا لبحثكم عن خبر مباحثات مع البنك الدولي لضم اليمن لمشروع الاستجابة للطوارئ الصحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة الأردنية عمان اليوم مع مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تحمل نتانيا"، امكانية ضم اليمن في مشروع البنك الدولي الجديد للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية ورؤية الوزارة لضمان موارد مالية مستدامة للقطاع الصحي. وزير الصحة أثنى على البنك الدولي ومايقدمه من دعم لليمن في الجوانب الصحية .. واستعرض مع المسؤوله الأممية النجاحات المشتركة المحققة على الواقع مركزا على سبل معالجة الإشكاليات التي تعترض العمل الصحي منها تخفيض حوافز الكوادر الصحية ووقود المستشفيات. من جانبها اكدت المسؤولة الدولية دعم البنك الدولي لليمن.

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