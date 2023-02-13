رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية، ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع المحلية، وجهود إحلال السلام في اليمن.



وأشاد العليمي خلال اللقاء في العاصمة السعودية، بالعلاقات اليمنية الاميركية المتميزة، وتقديره لمواقف الولايات المتحدة الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما أشاد بالإسهامات الفاعلة للبحرية الأميركية المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، التي قادت إلى اعتراض المزيد من شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة إلى المليشيات الحوثية الارهابية.



وتطرق اللقاء إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية، والخدمية والإجراءات الحكومية للحد من التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت النفط والبنى التحتية، وامدادات التجارة العالمية.



كما تطر إلى الجهود الاقليمية، والأممية والدولية الرامية إلى أحياء العملية السياسية، ودفع المليشيات الحوثية وداعميها الإيرانيين على التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في بناء الدولة، واستعادة الأمن والاستقرار والتنمية، والاندماج البناء في المحيطين الاقليمي والدولي.

