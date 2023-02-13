شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يفتتح ورشة تطوير استراتيجية نظام المعلومات الصحية الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشنت الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من منظمة الصحة العالمية وبتمويل من من المفوضية الاوربية للمساعدات الانسانية، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة تطوير استراتيجية نظام المعلومات الصحية خلال الفترة من 13 - 14 فبراير الجاري.

وفي حفل التدشين أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اهمية الورشة في مناقشة آلية تطوير استراتيجية نظام المعلومات الصحية في اليمن، خصوصا وأنها تأتي استكمالا لما سبق التوصل إليه من نتائج لورش سابقة و خطوات مدروسة في هذاالسياق.

وحث وزير الصحة في كلمته عبر "الاتصال المرئي " المشاركين للخروج بنتائج ايجابية تعزز استراتيجية نظام المعلومات الصحية.

فيما تطرق كلا من الدكتور علي الوليدي وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاولية والدكتور احمد الكمال وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والدكتور شوقي الشرجبي وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي والدكتور سالم الشبحي وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الى الاهمية التي يمثلها انعقاد هذه الورشة في مناقشة قضية هامة تتمثل تطوير استراتيجية نظام المعلومات الذي يعتبر الاساس لتطوير سير العمل بمختلف قطاعات الصحة في بلادنا.

فيما اشار ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور ادهم اسماعيل الى ماتمثله الورشة من اهمية في تبادل الاراء حول سياسات نظام المعلومات الصحيةو وايجاد فهم مشترك لكافة القضايا التي يجب معالجتها بالاضافة الى مناقشة تطوير خارطة طريق لمعالجة القضايا المحددة والهادفة تطوير استراتيجية نظام المعلومات الصحية في اليمن.

مشيرا الى حرص منظمة الصحة العالمية في دعم كل البرامج الهادفة تعزيز وتطوير خدمات القطاع الصحي بما في ذلك نظام المعلومات الصحية.

من جانبه اوضح الدكتور احمد السعيدي مدير عام ادارة المعلومات والبحوث ان الورشة التي ستستمر لمدة يومين يشارك فيها نحو "60 مشاركا ومشاركة بمافي ذلك مندوبي الجهات المانحة والداعمة ( مركز سلمان، اليونيسف، والصحة العالمية، وغيرها).

مؤكدا اهمية التخطيط السليم لتطوير استراتيجية نظام المعلومات الصحية، والعمل وفق مرجعية علمية ومهنية دقيقة، لتحقيق الهدف المنشود في التوصل لما نطمح اليه والمتمثل بتحقيق نظام المعلومات الصحية الموحد الذي من شأنه توفير قاعدة البيانات الموحدة والصحيحة، لمختلف المرافق والكوادر الصحية التي على ضوئها سيتم وضع السياسات الصحية من قبل صناع القرار.

واستعرض الدكتور السعيدي الجهود المبذولة وانجازات الفترة الماضية على طريق تطوير استراتيجية نظام المعلومات الصحية.