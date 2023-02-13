شكرا لبحثكم عن خبر برعاية معالي وزير المياه والبيئة... الهيئة العامة والإقليمية للبيئة تعقد ورشة عمل لحماية البيئة البحرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زين الكلدي

عقدت الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن برعاية معالي وزير المياه والبيئة المهندس/ توفيق الشرجبي ومعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ/ أحمد حامد لملس صباح اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل لأكثر من عشرين مشارك عن دور الإعلام في حماية البيئة البحرية.

وفي بداية الورشة تحدث الدكتور زاهر الاغوان ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن عن التطور التاريخي للهيئة التي تتكون من سبع دول التي تطل على البحر الأحمر ( مصر، السعودية، السودان، الأردن، الصومال، أثيوبيا، اليمن) ودور الهيئة لحماية البيئة البحرية والمخاطر الذي تهددها.

وأوضح الأستاذ أمين الحمادي عن الهيئة العامة الوطنية لحماية البيئة وكيفية معالجة المشكلات البيئية التي تتم بالتوافق بين وزارة الإعلام والوزارات الأخرى من بينها الصحة والتربية والتعليم من خلال توجيه وتوعية أفراد المجتمع وأقامة بعض التشريعات والقوانين لحماية البيئة والمعاقبة للمرتكبين السلوكيات الخاطئة التي تهدد البيئة.

وأشارت الأستاذة أسماء الاغا إلى وظائف الإعلام البيئي في التثقيف والتعليم، والتنشئة الاجتماعية، والحوار والنقاش، الأقناع، وتطرقت إلى أهم القضايا والمشكلات التي تعاني منها البيئة العالمية بشكل عام واليمنية على وجه الخصوص من التغيير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتصحر والتلوث.

وأكد نائب عميد كلية الإعلام للتطبيق العملي الدكتور ياسر باعزب كيفية تعزيز دور الإعلام البيئي لأيقاظ الهمم وتحريك الجهود لحماية البيئة من نفسها ومن الأنسان عن طريق خفض استنزاف الموارد وتغيير العادات والسلوكيات الخاطئة المرتكبة من قبل المواطنين، مضيفٱ إلى وضع الخطط والبرامج في وسائل الإعلام لتوعية وأرشارد المواطنين من أجل المحافظة على البيئة مع وضع جوائز لتحفيز وتشجيع الخبراء والإعلاميين والمواطنين للمحافظة على البيئة وتقليل المخاطر التي تهدد البيئة في الحاضر والمستقبل.

وتستمر الورشة التدريبية من تاريخ ١٣- ١٥ من شهر فبراير الجاري.