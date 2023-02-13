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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التعليم العالي في الارتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية في الجامعات اليمنية ضمن المعايير الحديثة.

وزير التعليم العالي يؤكد على العمل التكاملي للارتقاء بالتعليم الجامعي

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مقترح الخروج برؤية تطويرية حول السنة التحضيرية، ووضع لائحة خاصة بالتعليم المدمج والتي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي، مع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور وعميد كلية الصيدلة الدكتور خالد سعيد، ومدير مركز السنة التحضيرية الدكتور عبدالله بن حريز.

وأوضح الوصابي، أهمية العمل على تطوير برنامج السنة التحضيرية وتطبيقها في كافة الكليات والاختصاصات العلمية ضمن اللوائح المنظمة للدراسة الجامعية التي تحدد مستوى وقياس قدرات الطالب ومساعدته في معرفة التخصص المناسب لرغبته ومعدله، بالإضافة إلى مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.

من جانبه، سلم الدكتور ناصر لصور مخرجات ونتائج وتوصيات ورشة السنة التحضيرية التقيمية التي أقيمت خلال الفترة الماضية.. مشيرا إلى أن السنة التحضيرية تعتبر مرحلة هامة في مسيرة الطالب التعليمية والأكاديمية حيث تساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب ومخرجاته في الكليات العلمية، عبر تزويده بالمعلومات واللوائح المنظمة للدراسة الجامعية.. مؤكدا أهمية العمل المنظم في تطوير البرنامج بشكل يخدم العملية التعليمية الجامعية ومخرجاتها ضمن معايير حديثة وتطويرية للوائح الخاصة بالسنة التحضيرية.



وفي سياق اخر أكد وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التعليم العالي في الارتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية في الجامعات اليمنية ضمن المعايير الحديثة.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مقترح الخروج برؤية تطويرية حول السنة التحضيرية، ووضع لائحة خاصة بالتعليم المدمج والتي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي، مع رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور وعميد كلية الصيدلة الدكتور خالد سعيد، ومدير مركز السنة التحضيرية الدكتور عبدالله بن حريز.

وأوضح الوصابي، أهمية العمل على تطوير برنامج السنة التحضيرية وتطبيقها في كافة الكليات والاختصاصات العلمية ضمن اللوائح المنظمة للدراسة الجامعية التي تحدد مستوى وقياس قدرات الطالب ومساعدته في معرفة التخصص المناسب لرغبته ومعدله، بالإضافة إلى مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.

من جانبه، سلم الدكتور ناصر لصور مخرجات ونتائج وتوصيات ورشة السنة التحضيرية التقيمية التي أقيمت خلال الفترة الماضية.. مشيرا إلى أن السنة التحضيرية تعتبر مرحلة هامة في مسيرة الطالب التعليمية والأكاديمية حيث تساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب ومخرجاته في الكليات العلمية، عبر تزويده بالمعلومات واللوائح المنظمة للدراسة الجامعية.. مؤكدا أهمية العمل المنظم في تطوير البرنامج بشكل يخدم العملية التعليمية الجامعية ومخرجاتها ضمن معايير حديثة وتطويرية للوائح الخاصة بالسنة التحضيرية.