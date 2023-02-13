هل يجري التخطيط لتفجير الاوضاع بالعاصمة عدن ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال ناشط سياسي أنه علم من "مصدر موثوق” أن قصر المعاشيق بالعاصمة عدن خالي تماما من كل القيادات اليمنية التي كانت تتواجد بالقصر بعد مغادرة معين وعدد من المسئولين صباح الأحد مطار العاصمة عدن". وتساءل الناشط "علي ناجي سعيد" متسائلا: "هل المغادرة الجماعية لها علاقة بما يجري التخطيط له لتفجير الاوضاع بالعاصمة عدن بهدف السيطرة عليها وفقا لمجريات الاحداث وتطورها خاصة بالعاصمة عدن منذ عودة العليمي واصداره قرار بتشكيل ماتسمى بالوية درع الوطن".. والعمل على إدخالها العاصمة عدن بهدف احداث تغيير في خريطة انتشار القوات بالعاصمة عدن على حساب القوات الجنوبية...!!! عدن تايم -

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