شكرا لبحثكم عن خبر توزيع 200 سلة غذائية لمرضى السرطان بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن- خاص

وزعت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن، اليوم، 200 سلة غذائية لمرضى السرطان، مقدمة من فاعل خير.

وخلال التوزيع الذي حضره مدير صندوق التنمية لرجال المال والأعمال فتحي السقاف، أكد مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن ابراهيم بامفروش، أن توزيع السلل الغذائية لمرضى السرطان يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة في مشاريع العطاء الاجتماعي لتخفيف العبئ الحياتي عن مرضى السرطان ومحاولة إدخال الفرحة والسعادة إلى أرواحهم المتعبة .

ودعا بامفروش، فاعلي الخير والمنظمات الدولية والمحلية لدعم مرضى السرطان وتقديم العون لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.