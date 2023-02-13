شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعزل مديرية بالكامل عن الاتصالات والإنترنت بزعم التواصل مع الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عزلت مليشيا الحوثي الإرهابية، سكان مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، عن العالم، منذ فترة طويلة، إذ أقدمت على قطع شبكات الاتصالات والإنترنت عنهم، واتهامها لهم بالعمالة والتواطؤ مع القوات الحكومية.

وأفاد أحد الأهالي بعد أن غادر المنطقة ": إن مليشيا الحوثي، ترفض السماح لشركة يمن موبايل بتركيب أبراج الاتصال.. معتبرًا ذلك إحدى وسائل الحرب والحصار التي تشنها المليشيا على أبناء المديرية بهدف إبقائها معزولة عن محيطها.

واضاف أن حالة استياء وسخط تعم الأهالي جراء استمرار ذراع إيران بافتعال العراقيل أمام عودة الخدمة بالمديرية، بعدما حاولت شركة اتصالات يمن موبايل التجاوب مع مطالب المواطنين.

وأطلق أبناء المديرية سابقاً، سلسلة من المناشدات والمطالب لشركة يمن موبايل، بإعادة تأهيل الشبكة وصيانتها، ما دفع بالشركة للاستجابة لمطالبهم، إلا أن مليشيا الحوثي هددت الشركة باستخدام القوة حال استمرت في الصيانة، ما أدى إلى توقفها، بحسب المصدر.

المصدر ذاته قال ان شركة يمن موبايل، كانت مع بداية العام الجديد، قد كلفت مقاولًا من أبناء المنطقة بإعادة الخدمة، إلا أن الأهالي تفاجأوا بعراقيل تفتعلها مليشيا الحوثي، لتعيق تركيب أبراج الشبكة وعودة الخدمة، ما أدى إلى مغادرة المقاول بتهديد من مليشيا الحوثي.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تتذرع بحُجج كاذبة، منها ضعف الإمكانيات المالية لإعادة تركيب الأبراج، والتعلل بملاك شبكات "الواي فاي"؛ غير أن السبب الرئيسي يرجع إلى اتهام أبناء المنطقة بأنهم عملاء ومناهضون للمليشيا.

وتوقفت خدمات يمن موبايل بمديرية خب الشعف، بعد تعرض أبراج الشبكة للتدمير جراء حرب مليشيا الحوثي على محافظة الجوف عام 2021، لكن الشركة عادت مع بداية العام الحالي بصيانة المعدات والبدء بتركيب أبراج الشبكة، قبل أن تئد المليشيا حلم المواطنين في إعادة الخدمة.