شكرا لبحثكم عن خبر خطأ وزارة المالية يؤجل صرف مرتبات المؤسسات الاعلامية الحكومية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزارة المالية تخطئ في كشوفات التعزيزات المالية التابعة للمؤسسات الإعلامية بعدن والبنك المركزي يمتنع عن صرف مرتبات يناير الماضي لمستحقيه

ينتاب منتسبو المؤسسات الإعلامية والصحافية في العاصمة عدن الإحباط والتذمر جراء تأخر صرف مرتباتهم للشهر الفائت يناير 2023 بسب أخطاء وقعت في كشوفات التعزيزات من قبل إدارة الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية ماجعل البنك المركزي يوقف كافة معاملات المندوبين لديه في المتابعة لاستلام وتحويل الاشعارات المالية ل كاك بنك او استلام المبالغ لبعض المؤسسات نقدا من خزانة البنك لصرفها للإعلاميين والصحفيين والكوادر العمالية التي تنتمي لتلك المؤسسات.

وقال عدد من الصحفيين والإعلاميين هذه ليست المرة الأولى التي تتأخر المرتبات فيها واستلامها من كل فصل المحدد ب 3 أشهر حيث تتم المماطلة والتسويف من قبل المختصين في المالية بغرض التهرب والغياب وإيجاد الغلطات حتى يشعر منتسبي المؤسسات الإعلامية بالعاصمة عدن بالذل والمهانه والسبب ان عدد من المؤسسات عبر مندوبيها أوقفت مبالغ التسهيلات المالية "الرشى" للعاملين في مكاتب المالية واصبح الروتين الممل يتصدر المشهد عند قيام المندوبين بعملية المتابعة للحصول على توقيعات الوزير الذي يقع على طلبات صرف التعزيزات كل فصل إضافة إلى تغيب الوكلاء عند المصادقة ومندوبي المالية المسؤولين عن نقل البريد أو كشوفات التعزيزات إلى البنك المركزي.

واشاروا إلى أن هذه العملية جعلت منهم اللجوء إلى التسول في طلب السلف من البقالات أو الأموال لشراء العلاج لهم واسرهم حيث أضافوا أنهم أصبحوا دون مرتبات لشهرين يناير وفبراير ما يتنافى والقانون الذي يحدد صرف المرتب كل نهاية شهر أسوة ببقية المؤسسات الأخرى.

إلى ذلك تبادل مندوبي المؤسسات الإعلامية والصحافية المتابعين للمرتبات في البنك المركزي اليمني بكريتر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها كالآتي :

الزملاء الاعزاء ... نتيجة للخطأ في عملية جمع مبلغ التعزيزات من قبل وزارة المالية ..البنك المركزي سيعيد كشف التعزيزات يوم غد إلى الوزارة ..لذا مافي داعي الذهاب إلى البنك يوم غد ... هذا ما أبلغنا به من زملاءنا المتابعين في البنك.

كتب/ محمد عبدالواسع