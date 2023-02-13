شكرا لبحثكم عن خبر تدشين منظومات الطاقة الشمسية لمشاريع مياه الشرب بمديرياتي طور الباحة وتبن بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / خاص

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، ومؤسسة صلة للتنمية، اليوم بمديرياتي طور الباحة و تبن في محافظة لحج ، مشروع توفير مياه الشرب بالطاقة الشمسية ، ضمن مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، الذي يأتي برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك .

وفي التدشين الذي حضره لبيب محمد محرد عضو الدائرة الفنية للإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية ، و العميد بسام الحرق المدير العام لمديرية طور الباحة ، تم استعراض اهداف المكون الاول من مشروع منظومات الطاقة الشمسية والذي يشمل تشغيل 12 مشروع من مشاريع مياه الشرب في 11 مديرية مستفيدة في ثلاث محافظات يمنية (حضرموت - أبين - لحج ) ، ويستفيد منها حوالي 58,500 الف مستفيد من الفئات الأشد احتياجاً .

وقد اشار مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، ان البرنامج السعودي وبرنامج الخليج العربي للتنمية يهدفان عبر خلق شراكة فاعلة مع مؤسسة صلة للتنمية في تنفيذ مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن عبر منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل مشاريع مياه الشرب في العديد من المحافظات اليمنية، و يلبي احتياجات مختلف القطاعات الأساسية والحيوية في اليمن ، كما أن المشروع سيساهم في توفير مصادر مياه عذبة وآمنة بطاقة نظيفة ومتجددة .

كما أوضح الدكتور عمر ناصر باجبع مدير مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن ، أهمية هذا المشروع في محافظة لحج ، والذي سيحقق الاستفادة لحوالي 20 الف نسمة من أبناء مديرية طور الباحة و تبن ، و يساهم في التخفيف من معاناتهم في الحصول على مياه الشرب، كما أن المشروع سيعطي نقلة نوعيه في رفع الكفاءة التشغيلية لمشاريع مياه الشرب في المحافظة و يلبي احتياجات المواطنين في مجال المياه عبر تفعيل الآبار .

و ألقيت العديد من الكلمات التي أشادت بالجهود المبذولة من قبل الجهات المساهمة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي اجفند ومؤسسة صلة للتنمية في تنفيذ العديد من المشاريع التي تلامس احتياج الأهالي في مختلف المحافظات اليمنية ، وتلبي تطلعاتهم في ايجاد مياه نظيفة وصالحة للشرب ، حيث تسعى الى تحقيق الامن المائي وتعزيز الصمود الريفي، بالشراكة مع السلطات المحلية بجميع المحافظات المستهدفة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية والمستدامة التي تخدم ابناء الوطن .