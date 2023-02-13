شكرا لبحثكم عن خبر ضبط شحنة أسلحة ومخدرات في طريقها إلى الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت الأجهزة الأمنية، مساء الأحد، من ضبط شحنتين أسلحة ومخدرات كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإيرانية، وذلك في عمليتين منفصلتين شاهدتها محافظتي مأرب ولحج.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في لحج، إنها ضبطت شحنة أسلحة نوع كلاشنكوف كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في مديرية طور الباحة شمال محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وذكر البيان أن "حاجز تفتيش أمني تابعة للواء الرابع حزم بمنطقة "البيضاء" بمديرية طور الباحة وأثناء تفتيشه الروتيني عثر على كمية من الأسلحة محملة بشاحنة نوع دينا كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية".

ووصف البيان الإنجاز الأمني الجديد أن حجم الكمية بـ"الكبيرة"، دون تحديد الكمية بدقة، مشيرا إلى أنها كانت مخبأة في صناديق محكمة الإغلاق.

جانب من المضبوطات

في السياق، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شحنة حشيش مخدر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت قوات الأمن الخاصة بمأرب في بيان أنها تمكنت من ضبط كمية من الحشيش المخدر المخفية بشكل احترافي على متن شاحنة نقل بضائع متجهة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأضاف البيان أن الكمية المضبوطة بلغت 320 كيلو جراماً، وهي الشحنة الثالثة التي يتم ضبطها خلال أقل من 10 أيام، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد سليم السياغي أن النقاط الأمنية في مداخل محافظة مأرب ضبطت سائقي المركبات الثلاثة في ثلاث عمليات منفصلة خلال العشرة الأيام الماضية.

وأضاف المسؤول الأمني إن المتهمين مع المضبوطات سيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم لينالوا جزاءهم الرادع.

وأشار السياغي إلى أن ميلشيات الحوثي الإرهابية تستخدم هذه السموم، لتدمير المجتمع اليمني وتعزيز ثرواتها لتمويل مجهودها الحربي".

ولفت العميد السياغي إلى توسيع مليشيات الحوثي الإرهابية، منذ بدء الهدنة الإنسانية أنشطة تهريب المخدرات، عبر مختلف المنافذ البحرية والبرية، تؤكد أن المليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام، وأنها استغلت الهدنة في الجبهات لرفع وتيرة حربها البشعة على الشعب اليمني بسلاح المخدرات.