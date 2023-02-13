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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، اليوم، ورشة عمل بعنوان (القطاع السمكي في أرخبيل سقطرى..التحديات والفرص المتاحة) والتي نظمها المكون السمكي ببرنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) الممول من الوكالة الإمريكية للتنمية الدولية.

تدشين ورشة عمل بعنوان (القطاع السمكي في أرخبيل سقطرى..التحديات والفرص المتاحة)

وهدفت الورشة التي أستهدفت موظفين هيئة المصائد السمكية وأصحاب المصلحة في القطاع السمكي، إلى التعريف على التحديات والفرص المتاحة في القطاع السمكي والتعريف ببرنامج (ERLP) وتدخلاته في القطاع السمكي، والعمل على صياغة خطة التدخلات المقترحة التي يمكن المساهمة في تنفيذها عبر البرنامج.

وأكد المحافظ الثقلي، على أهمية الورشة في وضع مقترحات وتصورات ذات الأولوية لمتطلبات القطاع السمكي في المحافظة..منوهًا بجهود فريق برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش(ERLP) الممول من الوكالة الإمريكية للتنمية الدولية في المحافظة وزياراته للقطاعين السمكي والزراعي للتعرف على واقعهما بأعتبارهما أهم القطاعات الإنتاجية في الأرخبيل. مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات لتدخلات المنظمة في المحافظة.

واوضح مدير فرع المصائد السمكية أحمد علي عثمان، أن الورشة تمثل أهمية للقطاع السمكي في تحديد أهم أحتياجاته التي تسهم في استقراره وتنميته بشكل افضل خلال المراحل القادمة بأعتباره قطاع اقتصادي يعتمد عليه شرئحة كبيرة من سكان الأرخبيل.

من جانبها قدمت مدير المكون السمكي الدكتورة بثينة السعدي، تعريف بالبرنامج وتدخلاته في القطاع السمكي والجهود التي يقدمها لتحقيق الإنتعاش الاقتصادي وتجاوز الصعوبات التي واجهة القطاع السمكي من الأضرار نتيجة الأعاصير والتغير المناخي.

وناقشت الورشة أربعة أوراق عمل وهي ملامح وأحتياجات القطاع السمكي بسقطرى لفرع المصائد السمكية وتدخلات الأنتعاش الأقتصادي وسبل العيش قدمها الدكتور أوسان باهرمز، ونشاطات المرأة الساحلية في الأرخبيل وأبرز التحديات التي تواجهها للأستادة عائشة سعد احمد، وواقع الأصطياد والتداول في الجزيرة للمهندس مبارك السريحي.

وفي سياق اخر شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.