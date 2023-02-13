إب..مليشيا الحوثي تصادر مشروع مياه في يريم وتتسبب بأزمة خانقة

صادرت قيادة مليشيا الحوثي بمعسكر اللواء 55 بمدينة يريم (شمال إب)، بئر مياه تابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، متسببة بأزمة خانقة وزيادة معاناة المواطنين.



وقال سكان محليون، إن قيادات معسكر اللواء 55، قامت بفصل البئر عن شبكة المياه العامة، مما أدى إلى حرمان أهالي حارة المعسكر خاصة ومدينة يريم بشكل عام من المياه.



وتسعى المليشيا من عملية الاستيلاء على البئر وقطعه عن تغذية المدينة، لبيع المياه لمزارعي القات ومالكي الوايتات مقابل مردود مالي لصالح مسؤولين وقيادات نافذة داخل المعسكر، وفقاً للمصادر.



وتشهد مدينة يريم أزمة مياه خانقة بسبب عدم انتظام المشروع الرسمي وتأخره لنحو شهرين في بعض الاحيان، ما يدفع الأهالي للشراء من السوق بأسعار كبيرة.

