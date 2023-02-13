في فيديو جديد .. شمس الكويتية هتوريك الرقص البلدي في احضان مخرج مشهور بالابيض الشفاف

بيروت - ثريا شاهين - تصدرت الفنانه الجميله التي اطلت علينا في مهرجان القاهره السينمائي لاجمل قبله من الفنان ورئيس مهرجان القاهره السينمائي التي اشعلت مقاطع التواصل الاجتماعي بعد قبله حسين فهمي لها انها الفنانه الكويتيه شمس الكويتيه التي ظهرت في مهرجان القاهره.

شمس الكويتيه وهي ترتدي فستان اسود مفتوح من جهه الصدر بصوره كبيره جدا ونسقت بعض المجوهرات على صدرها وبدات تاخذ الصور في مهرجان القاهره السينمائي للمخرج الكبير خالد يوسف والذي توسط كل من شمس الكويتيه ورانيا التومي بطله المسلسل الجديد الذي سوف يعرض في رمضان المقبل وهو سر بيت وما اثار الجدل حول كل من رنيا التومي وشمس الكويتيه.

مواقع التواصل اجتماعي مؤخرا بفيديو بين كل من شمس الكويتيه والمخرج خالد يوسف في مهرجان القاهره السينمائي الدولي وهو ما احدث ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مؤخرا.

وتم تسريب فيديو لشمس الكويتيه وهي في احد الفنادق الفاخره وترتدي قميص ابيض قصير للغايه زيت حماله رفيعه ظاهرا للملابس الداخليه التي كانت ترتديها.

ظهرت ايضا في الفيديو بعض المشروبات الكحوليه حيث كانت تقوم شمس الكويتيه بوصله رقص جميله جدا وتقوم بعرض جسدها بطريقه في غايه الجمال والروعه.

وما اثار جد المتابعين ان ما كان في الفيديو في غرفه نومها وعلى سريرها اشياء خبر لرجل ومخرج اعمال كبير جدا وهو منتقدها البعض بسبب ظهورها بهذا المظهر وهذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.