شكرا لبحثكم عن خبر فضيحة .. هكذا يستخدم الحوثي هويات اليمنيين في اعمال شديدة الخطورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصدر وثيق الإطلاع، امس الاحد، فضيحة مدوية عن سلطة مليشيا الحوثي الإيرانية، المسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة المحتلة صنعاء، واستغلال المواطنين في مناطق سيطرته شمالاً بجرائم خطيرة.

وأكد المصدر، أن المليشيات الحوثية ومنذ سبع سنوات تخدع المواطنين في صنعاء وباقي مناطق سيطرة المتمردين، وتستخدم هويتهم الشخصية في تبييض عمليات إرهابية.

وقال الصحفي الكاتب "محمد عبدالله القادري" في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك رصدها نافذة اليمن، أن الكثير من المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، يشكون عدم استلامهم لبطائقهم الالكترونية - الهوية الشخصية - منذ خمس وست سنوات، أي من عام 2016 و 2017 وما بعدها.

وأوضح محمد القادري، أن الحوثيين المسيطرين على مصلحة الأحوال الشخصية في صنعاء، قاموا بتسليم سند ورقي فقط للمواطنين، إذ أنه قد تعرض للتلف ولم تسلمهم البطائق الإلكترونية التي احتجزوها رغم استلامهم مبلغ يتجاوز العشرون الألف رسوم كل بطاقة.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية سلمت البطائق الإلكترونية لعدد محدود فقط من المواطنين الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة كرسوم ولم يسلم الكثير من الناس.

واضاف أن هذا الأمر يولد الشكوك حول أن الحوثي يستخدم تلك البطائق لعملية تحويل مالية يستلمها من شبكات غسيل أموال من الخارج. في إشارة إلى طرق التنظيمات المتطرفة الإرهابية.

وتابع الصحفي محمد عبدالله القادري، أنه لا يستبعد أن الحوثي يقوم بعملية تزوير لأسماء واستلام مبالغ بإسمهم ، وهنا لابد على كل شبكات الصرافة إظهار كل الأسماء وكل الحوالات التي تمت منذ بداية الحرب ، لكي يتأكد كل شخص وتكون الأمور فيها شفافية ووضوح تام أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

وأشار إلى أن هناك أناس كان معاهم بطائق شخصية قديمة مكتوبة بخط اليد ورفضوا تجديدها عندما ألغى الحوثي عملية التعامل عبرها ، وذلك تخوفاً منهم من قيام الحوثي لإستخدام بطائقهم لهذا الغرض وأيضاً نظراً لأن الكثير من الناس لم يستلموا كروت بطائقهم الالكترونية منذ ست سنوات.

وفي ختام التدوينة، أكد أن الحوثي استخدم بطائق الهوية كمصدر تمويل من خلال قطعها وذلك عبر تشكيل اللجان والفروع التي انتشرت في كل مناطق سيطرته لتستلم الرسوم وتعطي ورقة سند ولم تسلمهم كرت البطاقة، ومن المتوقع أن يستخدمها كمصدر ثاني لجني الأموال من خلال عملية استلام حوالات من شبكات في الخارج.