شكرا لبحثكم عن خبر اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء صباح اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأثنين، بالأسواق اليمنية خلال التداولات الصباحية في صنعاء وعدن. وفيما يلي بيان بأسعار الصرف. أسعار الصرف في عدن دولار أمريكي شراء : 1245 البيع: 1258 ريال سعودي شراء: 332 بيع: 334 أسعار الصرف في صنعاء دولار أمريكي شراء: 547 بيع : 555 ريال سعودي شراء: 147 بيع: 146

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