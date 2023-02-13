الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء صباح اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لبحثكم عن خبر اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء صباح اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات الأجنبية  مقابل الريال اليمني اليوم الأثنين، بالأسواق اليمنية خلال التداولات الصباحية في صنعاء وعدن.

 

وفيما يلي بيان بأسعار الصرف.

 

أسعار الصرف في عدن

 

دولار أمريكي

 

شراء : 1245

 

البيع: 1258

 

ريال سعودي

 

شراء: 332

 

بيع: 334

 

أسعار الصرف في صنعاء

 

دولار أمريكي

 

شراء: 547

 

بيع : 555

 

ريال سعودي

 

شراء: 147

 

بيع: 146

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف العملات في عدن وصنعاء صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

قد تقرأ أيضا