شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. تنفيذ حكم القصاص في ذابح النساء بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ صباح يوم الاثنين حكم الاعدام بحق عدد من الاشخاص المدانين بقضايا قتل. ونفذت عمليات الاعدام بساحة فندق القصر بعدن . ونفذ الاعدام بحق ق.أ.ع.ق.ب والمحكوم عليه بالإعدام قصاصاً وتعزيراً لقتله ذبحاً ثلاث نسوة بالقضية رقم 36 لعام 2020 ج.ج نيابة البريقة، وكذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه ف.ن.م.ع المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه علاء زيد علي بالقضية رقم 31 لعام 2017 ج.ج نيابة البريقة.

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