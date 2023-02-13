شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت حركة أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2023 استقرارًا؛ حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 600 ريال، وكيلو الطماطم 700 ريال.

وجاء سعر كيلو البصل 315 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 2600 ريال، كما استقر سعر كيلو البسباس عند 1000 ريال.

وبلغ كيلو الجزر 700 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى ألفي ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 500 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 1100 ريال، وبلغ الخيار 800 ريال.

وعن أسعار الفاكهة، فارتفع سعر كيلو الموز في أسواق عدن إلى 500 ريال، والباباي لـ 370 ريالًا، أما الحبحب فسجل 550 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح فقفز إلى ألفي ريال.