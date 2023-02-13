شكرا لبحثكم عن خبر دراسة عالمية بارزة: تقييد السعرات الحرارية قد يعكس الشيخوخة شباباً! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توصلت دراسة جديدة إلى أن خفض السعرات الحرارية قد يجعلك أصغر سنا.

ونظر الباحثون إلى 220 شخصا - قلل ثلثهم من تناول السعرات الحرارية بنسبة 25% على مدار عامين - بينما بقي الباقون يأكلون بشكل طبيعي.

ويزعم الباحثون أن الأشخاص الذين يخفضون السعرات الحرارية يتقدمون في العمر بنسبة تصل إلى ثلاثة في المائة بشكل أبطأ - ما قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة بقدر ما يقلل الإقلاع عن التدخين.

ومن المعروف أن خفض السعرات الحرارية يجعل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر صحة من خلال فقدان الوزن. لكن هذه هي أول دراسة طويلة الأمد لخفض السعرات الحرارية لدى الأشخاص الأصحاء وغير البدناء.

وهذا يدعم الدراسات السابقة التي أجريت على الفئران والجرذان التي أظهرت أن خفض السعرات الحرارية هو أحد أفضل الطرق لتحقيق الكأس المقدسة لحياة أطول وأكثر صحة.

وكان من الممكن رؤية أخصائيي الحميات يتقدمون في العمر بشكل أبطأ باستخدام اختبار دم متطور تم إنشاؤه فقط في العقد الماضي.

وتم تطوير الاختبار باستخدام علامات الشيخوخة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والتي تم تتبعها في مئات الأشخاص من سن 26 إلى 45 عاما.

وكانت علامات التقدم في السن هذه متطابقة مع النشاط الجيني في الجسم. ثم تم استخدام هذا النشاط الجيني وحده للحكم على مدى سرعة تقدم الشخص في العمر في اختبار الدم النهائي.

وقال الدكتور دانيال بيلسكي، الذي قاد الدراسة من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا في نيويورك: "هذه الدراسة مثيرة للغاية لأننا وجدنا أن تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يقلل من وتيرة تقدم الأشخاص في العمر بيولوجيا. إبطاء الشيخوخة البيولوجية يعني العيش لفترة أطول وتحاشي المرض لاحقا. لذلك قد لا يفيد تقييد السعرات الحرارية الأشخاص الذين يعانون من السمنة فحسب، بل قد يمنح الأشخاص الأصحاء حياة أطول وأكثر صحة".

ونظر البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Aging، إلى أشخاص من نيوزيلندا تمت مساعدتهم على خفض السعرات الحرارية من خلال جلسات إنقاص الوزن الأسبوعية في دراسة سابقة.

وبدأ المتطوعون بـ 27 يوما من الوجبات في أجزاء أصغر، تم توفيرها لهم، ثم استمروا في اتباع نظام غذائي بمفردهم، وفقدوا 15% من وزنهم في السنة الأولى.

ولم يحقق الجميع هدف خفض السعرات الحرارية بنسبة 25%.

ويبدو أن أولئك الذين خفضوا السعرات الحرارية بنسبة تزيد عن 10% هم الأكثر استفادة، حيث يشيخون بنسبة 1% بشكل أبطأ من أولئك الذين يقللون من تناول السعرات الحرارية.

واستخدمت الدراسة ثلاثة اختبارات للعمر البيولوجي، والتي تبحث جميعها في النشاط الجيني المسمى مثيلة الحمض النووي - أي التغيرات "الوراثية اللاجينية" في الخلايا التي تعمل مثل مفتاح باهت للاتصال بنشاط الجينات لأعلى أو لأسفل.

وتُظهر مثيلة الحمض النووي في خلايا الدم من اختبارات الدم ما إذا كان الناس يتقدمون في العمر بمعدل نموذجي، ويمكن أن تشير إلى علامات الشيخوخة مثل ارتفاع ضغط الدم ونظام المناعة الأقل فعالية.

ووجد العلماء أن خفض السعرات الحرارية مفيد فقط باستخدام أحد الاختبارات - اختبار DunedinPACE للشيخوخة البيولوجية.

ويقول معدو الدراسة إن هذا يرجع إلى أن اثنين من الاختبارات عبارة عن لقطات من العمر البيولوجي، بدلا من قياس معدل شيخوخة الأشخاص بمرور الوقت.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن معدل الشيخوخة الأبطأ بنسبة 2 إلى 3% يعني انخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 10 إلى 15%.

لذلك، يقول الباحثون، إن النظام الغذائي المتمثل في خفض السعرات الحرارية لمدة عامين يمكن أن يكون له نفس التأثير على خطر وفاة شخص ما مبكرا كما لوحظ في الدراسات التي أقلع فيها الأشخاص عن التدخين.

المصدر: ديلي ميل