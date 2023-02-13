شكرا لبحثكم عن خبر علماء روس يبتكرون مجمعا لإعادة تأهيل المصابين بالجلطة الدماغية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المكتب الإعلامي لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية أن العلماء ابتكروا مجمعا يتألف من بدلة مزودة باقطاب كهربائية ونظارات الواقع الافتراضي، لإعادة تأهيل المصابين بالجلطة الدماغية.

ويشير المكتب، إلى أن العلماء أطلقوا على هذا المجمع اسم "مجمع برامج وأجهزة إعادة التأهيل باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي المعزز". ووفقا للتقنية الجديدة، يؤدي المريض في الواقع الافتراضي تمارين تتوافق مع جسمه. واعتمادا على ما يحدث بموجب السيناريو ، تنشط الأقطاب الكهربائية المثبتة في البدلة و"تضغط" على عضلاته وتجبرها على "القيام بالحركات المطلوبة".

ويقول مصدر في المكتب الإعلامي: "يمكن للمرضى أن يشعروا بأنهم أبطال لعبة افتراضية، حيث تتطور الأحداث في عالم مواز مع احساس جسدي كامل. ولتبسيط العمل، صمم الأطباء نماذج تحليلية وإحصائية تسمح بتقييم نتائج عملية التأهيل بموضوعية وتعديلها عند الضرورة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجمع بعد تسجيله رسميا كجهاز طبي، سيستخدم في إعادة تأهيل المصابين بالجلطة الدماغية. وحاليا يعمل المبتكرون على تصميم نموذج لإستعادة المهارات الحركية الدقيقة الشخصية للمريض ومنظومة تساعد الطبيب المشرف على اتخاذ القرار.

المصدر: نوفوستي