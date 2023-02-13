شكرا لبحثكم عن خبر توكل كرمان تتبرع ببناء 50 وحدة سكنية لضحايا الزلزال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، تبرعها بإعادة بناء 50 وحدة سكنية لصالح من فقدوا منازلهم جراء الزلزال في تركيا.

وقالت كرمان في تصريح لقناة "بلقيس" اليمنية (خاصة)، إن "مؤسستها (مؤسسة توكل كرمان الدولية) ستبني 50 وحدة سكنية لصالح من فقدوا منازلهم بفعل الزلزال".

وأضافت أن المشروع سيتم تنفيذه عبر هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأردفت: "سنضع على كل وحدة (سكنية) علم اليمن كتعبير عن تضامن اليمنيين مع أشقائهم في تركيا".

وتابعت: "كما سنضع شعار المؤسسة كتعبير عن وفائنا لتركيا التي احتضنتنا خلال الأيام الصعبة ولا تزال".

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: وكالة الأناضول