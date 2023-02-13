اندلاع أول احتجاجات طلابية في جامعة ذمار ضد مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت صباح اليوم الأحد، أول احتجاجات طلابية في جامعة ذمار مناهضة للتعسفات الحوثية بحق الطلاب والعملية التعليمية.

وقالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، إن طلاب كلية الهندسة في جامعة ذمار تظاهروا صباح الأحد احتجاجا على نقض اتفاق بين الطلبة وقيادة الجامعة المعينة من الحوثي حول سير العملية التعليمية.

وأشار المصدر، إلى غضب طلابي عارم؛ بسبب عدم وفاء المليشيا بتعهداتها بتوفير معامل حديثة للتطبيق لأقسام كلية الهندسة، كانت قد تعهدت بها في نوفمبر الماضي.

ورفع المحتجون هتافات غاضبة ضد قيادة الجامعة الحوثية، التي ردت بالاعتداء على عميد كلية الهندسة الدكتور عارف مرشد.

كما عمد ملتقى الطالب الجامعي التابع للحوثيين؛ للاستعانة بعناصر المليشيا لتفريق التظاهرات.

وقررت المليشيا تعليق الدراسة في الكلية لأقسام أقسام “المعماري، المدني، الميتكروناكس”.

كما قررت تأجيل الاختبارات لعدد من أقسام ومستويات كلية الهندسة ثلاثة أشهر إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.