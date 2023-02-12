شكرا لبحثكم عن خبر طبيب سعودي يحذر: هذا العصير فيه خطورة على قلبك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، مرضى القلب والضغط من تناول نوع معين من العصير. . ونصح "النمر" - عبر حسابه الرسمي في "تويتر" - مرضى القلب ومن يتناولون أدوية للضغط بإزالة عصير "الجريب فروت" من قائمة طعامهم اليومي، لأن له تفاعل مع تلك الأدوية ويؤثر على فعاليتها، ولو بعد ٢٤ ساعة.

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