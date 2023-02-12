محكمة حوثية تدين فنانة يمنية بعد ارغامها على فحص عذرية قسري

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة الإستئناف التابعة للحوثيين الأحد، حكما ابتدائيا بالسجن خمس سنوات للفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، المعتقلة منذ أكثر من عامين في السجن المركزي بصنعاء بتهمة “جريمة الزنا وتعاطي المخدرات”. وقال مصدر حقوقي إن رئيس الشعبة القاضي عبدالجبار قرن عطا وعضوي الشعبة يحي الذاري واسامة الخاشب أيدوا الحكم الابتدائي الصادر في نوفمبر العام الماضي، بحبس الفنانة واحدى رفيقاتها خمس سنوات، وحبس أخرى ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليهن في فبراير من العام ذاته. وأضاف أن الفنانة انتصار الحمادي ردت بغضب على القاضي عقب النطق بالحكم الجائر، قبل أن يهددها بمضاعفة سجنها إلى عشر سنوات، الأمر الذي دفعها للبكاء داخل قاعة المحكمة الاستئنافية، مشيرا إلى أن محامي الفنانة سيطعن بالحكم أمام المحكمة العليا. وكانت الشابة اليمنية البالغة من العمر 20 عاما، اعتقلت في 20 شباط/فبراير العام الماضي، عندما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق الى جلسة تصوير، بينما تعمل المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020. وذكرت منظمة العفو الدولية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت السلطات اخضاعها لفحص “كشف عذرية قسري”.

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