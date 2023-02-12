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اليمن.. مليشيا الحوثي تجبر التجار على الاستيراد قسرا عبر موانئ الحديدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - قررت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فصلا شاملا للاقتصاد بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، في الأسابيع القليلة الماضية.
 
وحصل "يمن شباب نت" على وثائق عدة من أوامر حوثية تمنع بموجبها التجار في المناطق الخاضعة لها، من الاستيراد عبر موانئ المناطق المحررة، خاصة موانئ عدن، والمنافذ البرية مع وسلطنة عمان.
 
كما منعت مليشيا الحوثي مئات الشاحنات التجارية في المنافذ الجمركية الحوثية الانفصالية في كل من تعز والبيضاء وصنعاء من إدخال شحنات البضائع التابعة لهم إلا بموجب تعهد يقدمونه لها، بعدم الاستيراد مرة أخرى من المناطق المحررة والتوجه إلى موانئ الحديدة.
 
ويلزم قرار حوثي جميع التجار في مناطق سيطرتها بالتعامل حصرا عبر موانئ الحديدة، عبر شركة ملاحية حوثية اتفق معها الحوثي على تخصيص سفينتين فقط لشحن البضائع عبر الحديدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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