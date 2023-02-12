مأرب.. الأجهزة الأمنية تعلن ضبط شحنة حشيش كانت في طريقها لمليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الاجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، الأحد، ضبط شحنة حشيش مخدر قدرها 320 كيلو جرام، كانت مخفية بطريقة احترافية في شاحنة نقل بضائع.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن هذه الشحنة هي الثالثة التي يتم ضبطها في أقل من عشرة أيام في مأرب، أثناء محاولة تهريبها الى مليشيا الحوثي الارهابية.



ونقلت عن قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي، إن "النقاط الأمنية في مداخل المحافظة ضبطت ثلاثة متهمين هم سائقي المركبات التي ضبطت عليها كميات الحشيش المخدر".



وأشار السياغي إلى أنه سيتم إحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية بعد استكمال إجراءات التحقيق، لينالوا جزائهم الرادع.



وأضاف أن هذه الانجازات الأمنية تؤكد مستوى التأهيل والاحترافية لدى منتسبي الاجهزة الأمنية وجاهزيتهم العالية في كشف الأساليب والطرق الشيطانية التي تستخدمها مليشيا الحوثي الإرهابية في تهريب هذه السموم التي تستخدمها سلاحا لتدمير المجتمع اليمني وتعزيز ثرواتها لتمويل مجهودها الحربي.



ولفت العميد السياغي إلى أن توسيع مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ بدء الهدنة الإنسانية انشطة تهريب المخدرات، عبر مختلف المنافذ البحرية والبرية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المليشيا لا تؤمن بالسلام.



وذكر أنها أيضا تؤكد أن المليشيا استغلت الهدنة في الجبهات لرفع وتيرة حربها الناعمة والبشعة على الشعب اليمني بسلاح المخدرات لتدمير المجتمع والسيطرة على عقول الشباب والأطفال بهذه السموم.

