رئيس الوزراء يصل الى دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات

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يزيد بن سلمان - شبوة -

دبي - سبأنت :

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم الاحد، الى دولة الامارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والمقرر انعقادها في دبي خلال الفترة من 13- 15 فبراير الجاري.

ويشارك في القمة التي تعد أكبر تجمع حكومي من نوعه عالميا، رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية ورؤساء شركات عالمية ورجال أعمال وخبراء عالميين.

وتشهد القمة العالمية للحكومات أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

وسيتحدث الدكتور معين عبدالملك، في الجلسات الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، وذلك حول التحديات التي تواجهها الدول التي تشهد صراعات وآثار الازمات الدولية عليها ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في هذه الدول.

كان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله مطار دبي الدولي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الامارات ثاني الزيودي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي والسفير الاماراتي لدى اليمن حمد الزعابي، وعدد من المسؤولين.

وغادر رئيس الوزراء، في وقت سابق، اليوم الاحد، العاصمة المؤقتة عدن، متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء على هامش القمة العالمية، عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة والمنظمات الدولية.