وزير النفط والمعادن يشارك بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023 "

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يزيد بن سلمان - شبوة - القاهرة/ خاص شارك معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023 ". وافتتح معرض ومؤتمر "إيجبس 2023 " رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، وبحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر ، وعدد من الوزراء بالدول الشقيقة والصديقة. وعبر الوزير الشماسي عن شكره لجمهورية مصر الشقيقة ،لرعايتها لهذا الحدث المهم ،في الصناعة النفطية، لافتا بان مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس" ،في نسخته السادسة، قد أصبح في فترة وجيزة قبلة لكل مهتم بصناعة البترول والغاز ،التي تعد واحدة من المنصات الأكثر أهمية على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية.

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