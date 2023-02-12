الصاروخ سارة سلامة تهيج الشباب بفستان أسود مكشوف الصدر و الفخذين ومتابع: غلبت سما المصري و لورديانا

فنون - كتب سعد محمود - نشرت الفنانة المصرية سارة سلامة صوراً من أحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستاناً مثيراً باللون الأسود.

وظهرت سارة سلامة في الصور مرتدية فستاناً ذي أكمام مكشوفة تميز بشق من الأسفل كشف عن جزء كبير من ساقيها.

واستعرضت سارة من خلال الصور رشاقتها وجسدها الممشوق حيث ظهرت بإطلالة مميزة.

وارتدت أيضاً مجموعة من الإكسسوارات الرقيقة للغاية التي تتناسب مع إطلالتها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على ظهرها وكتفيها لمزيد من التألق.

جرأة وقوام ممشوق.. أحدث ظهور للنجمة سارة سلامة في الجيم ونسّقت سارة سلامة إطلالتها مع حزام باللون الأسود، وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر، وحذاء نسائي شفاف، وتعمدت الظهور بمكياج ناعم يتناسب مع لون بشرتها.

وفور نشر الصور انهالت عليها التعليقات التي تثني على إطلالتها الجريئة، حيث دائماً ما تخطف سارة سلامة الأنظار إليها في ظهور متكرر بإطلالات مثيرة وجذابة.

آخر أعمال سارة سلامة الفنانة سارة سلامة ابتعدت لفترة عن التمثيل وسط أنباء عن اتخاذها قرار باعتزال الفن، إلا أن والدها الفنان الكبير أحمد سلامة نفى هذه الأنباء تماماً. وآخر أعمال الفنانة سارة سلامة، على شاشة التليفزيون هو المسلسل الكوميدي "إسعاف يونس" من بطولة محمد أنور وعدد من النجوم الشباب وإخراج معتز التوني.