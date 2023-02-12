مراهقه تتحدى الجميع بوصله رقص بقميص النوم وتشعل الشباب داخل غرفه النوم مسحت صافيناز و سما المصري ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي - مراهقه مصريه تتحدى الجميع وتقوم بنشر عدد من الفيديوهات والصور لها على احد المنصات الشهيره وذلك الحصول على الربح والشهرة وزياده عدد المتابعين لها عبر الصفحه الرسميه لها على الفيسبوك..

الفتاه تبلغ التي من العمر 24 عام قامت بانشاء الصفحه الرسميه عبر الفيسبوك ومنصة التيك توك ومنصة سناب شات وقامت بعدها بتصوير نفسها داخل غرفه النوم وهي ترتدي القميص ابو حماله

وقام بوصله رقص دامت لمده ساعه كامله وبعدها قامت بنشر هذا الفيديو على منصه سناب شات وذلك اكبر عدد من المشاهدات لزياده الربح شاهد الفيديو بالكامل..

تصدرت فتاه مراهقه وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعدما قامت بنشر عدد من الفيديوهات الغير موفقه لها على هذه المنصات ونال الفيديو على انتقاد الكثير من المتابعين عبر صفحتها الرسميه