شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحزام الأمني تلقي القبض على خلية تمتهن أعمال السحر والشعوذة بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات حزام الطوق الأمني من القبض على خلية تمتهن أعمال السحر والشعوذة في نقطة الرباط شمال العاصمة عدن .

وأفاد مصدر عملياتي في حزام الطوق إن أفراد الكتيبة الثانية المرابطين في نقطة الرباط اشتبهوا بمركبة نوع (تاكسي) قادمة من المحافظات الشمالية الخاضعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وعند التفتيش تم العثور على كتب سحر وشعوذة وطلاسم وحروف.

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ووفقاً للمصدر فإن التحقيقات الأولية مع أفراد الخلية المكونة من ثلاثة أشخاص ينتمون الى محافظة اب اليمنية اعترفا اثنان منهم ممارسة أعمال الشعوذة والنصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى علاجهم من السحر والعين، فيما نفى الثالث الذي ينتمي الى محافظة تعز ان يكون على علم او معرفة بما يقومون به المتهمين،وليس له صلة بأي أعمال شعوذة،وهو مجرد سائق قام بنقلهما من محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

مضيفا تم تحرير ملف في القضية مرفق فيها اعترافات المتهمين والمضبوطات، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة..



