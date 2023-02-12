اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تُفجّر أربعة منازل في صرواح غربي مأرب

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تفجير أربعة منازل لمواطنين في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، ضمن مسلسل جرائمها المستمرة بحق اليمنيين في المناطق التي تحتلها.
 
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت يوم أمس السبت، على تفجير أربعة منازل في قرية الزور بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.
 
وأوضحت المصادر أن المنازل تعود ملكيتها للمواطنين (أحمد ناصر الجهمي، وعبد العزيز الجهمي، وأحمد جروان).
 
ومنذ بداية الانقلاب أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير مئات المنازل في المحافظات التي تحلتها بقوة السلاح، في صورة مماثلة لتلك التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا