شكرا لبحثكم عن خبر زراعة البنجر والجزر بمنطقة كدمة عوض علي بدلتا تبن بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب / ياسر مقبل

ما قام به المزارع دهمس الوريري في زراعة محصول البنجر والجزر يعتبر خطوة شجاعة وعودة لهذه الزراعة التي كان يقوم بزراعتها الآباء الأجداد في السنوات الماضية واليوم هي بحاجة الى تشجيع و دعم للمزارعين بعموم مناطق ومديريات محافظة لحج من أجل عودة الريادة لمحافظة لحج في الجانب الزراعي.

حيث تمكن المزارع دهمس الوريري من زراعة محصول البنجر والجزر في مزرعته الواقعة في عبر خلاف بالوادي الاعظم بمنطقة كدمة عوض علي بمديرية تبن محافظة لحج كنصف يعاود نشاطه الزراعي في لحج مجدداً.

هذا وقد اوضح المزارع دهمس الوريري انه جلب البذور من المناطق الشمالية وقام بزراعتها والاعتناء بها بمساحة تقدر بفدان في مزرعته وبعد فترة 60 يوماً قام بجني هذا المحصول وبيعه في السوق المحلية في لحج حيث وجد اقبالاً لشرائه وهو يفكر حالياً في التوسع مطالباً جهات الاختصاص بدعمه بشبكات تقطير حتى يتوسع في زيادة الرقعة الزراعية.

الجدير ذكره أن محصول البنجر والجزر يعتبر من المحاصيل الزراعية التي كانت تزرع في لحج من ايام السلطنة العبدلية ومن ثما ايام التعاونيات الزراعية بلحج وهو مفيد للإنسان وعند زراعته يحتاج الى كمية متوسطة من المياه واهتمام مستمر وتربة جيدة.